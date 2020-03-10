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مارسيلو يضع ريال مدريد في أزمة قبل مواجهة ايبار و موقعة دوري الأبطال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:51 ص
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مارسيلو
مارسيلو
علي ماهر حلمي
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وضع اللاعب الدولي البرازيلي مارسيلو فريقه ريال مدريد في أزمة قبل مواجهة ايبار يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز و موقعة دوري أبطال أوروبا أمام مانسشتر سيتي في إياب دور ثمن نهائي البطولة الأوربية بعد خروجه مصابا من المباراة السابقة أمام ريال بيتيس بالدوري الاسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" استبدال مارسيلو خلال المباراة بسبب الإصابة، حيث اشتكى من مشكلة عضلية وطلب من المدرب زيدان التغيير اللاعب أُصيب في أوتار الركبة، ورغم انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، فإنه لن يشارك غالبا ضد إيبار في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" اللاعب الدولي البرازيلي مارسيلو بات موقفه محل شك من المشاركة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهذا قد يمنح الفرصة بشكل أكبر لفيرلاند ميندي".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد تعرضت لخسارة أمام نظيره نادي ريال بيتيس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة أشبيلية.

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