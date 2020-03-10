عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركات الأدوية بدأت في اختبارات لقاح فيروس كورونا.





وأضاف "بنس"، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التأكد من شفاء 25 طفلًا من فيروس كورونا بولاية كاليفورنيا.





وشدد نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن مخاطر فيروس كورونا بالنسبة للأمريكيين لا تزال منخفضة، ونبحث جهود مكافحة انتشار الفيروس.