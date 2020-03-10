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عميد معهد القلب السابق: كورونا حنين.. وبيحب الرجالة أكتر من الستات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:26 ص
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مصريون
مصريون
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: إن هناك ضرورة لمنع الأحضان والقبلات بين الشعب المصري، لأن هذا الأمر يساهم بصورة كبيرة في نقل الفيروسات، معقبًا: فيروس كورونا رحيم وحنين على الشعب المصري حتى الآن".

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إلى أن هناك أخبار سارة من الصين، وهذا الأمر متمثل في إعلانها علاج 70% من الحالات المصابة.

وأضاف أن "كورونا بيحب الرجالة أكثر من الستات، وهذا واضح من أن نسب زيادة الرجال أكبر بكثير من السيدات، ممكن عشان السيدات إيديهم في المياه والمطبخ بصورة كبيرة".

ونوه بأن نسبة الإصابة في الأطفال الأقل من 5 سنوات أقل، وبأن تناول الشيشة يؤدي إلى انتشار الفيروسات بصورة كبيرة.
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