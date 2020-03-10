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أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: جميل الأبطال في رقبتنا طول حياتنا
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:02 ص
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أمنية فوزي
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أشادت قالت ندى حسن، أرملة الشهيد أحمد الشبراوي، بيوم الشهداء، قائلة: "كويس إن يكون فيه نفتكر فيه الشهيد، إحنا مش بننساهم خالص، ولكن كويس إن يكون فيه يوم نحتفل فيه بيهم ونفتكر جمايلهم".
وأضافت "الشبراوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين: "جميل الشهداء هيفضل في رقبتنا طول حياتنا".
وتابعت أرملة الشهيد: "ذكرياتنا مع زوجي مش بتروح عن بالنا أنا وولادي، مش محتاجين يوم علشان نفتكره ولكن إحنا سعداء إن في يوم بيخلد ذكرى الشهداء".
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