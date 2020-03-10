بعد إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا .. 3 سيناريوهات متوقعة حول مصير المسابقة

حسم الأمر، وتقرر إلغاء بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2019/2020 بسبب إنتشار فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا.

وبعد مشاورات عديدة شابها الكثير من الجدل والتضارب، قرر رئيس وزراء إيطاليا "جوسيبي كونتي" تعليق نشاط الكالتشيو حتى إشعار آخر.

ودرات خلال الساعات الماضية إجتماعاً مطولاً بين كونتي والإتحاد الإيطالي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية والعديد من الأطراف المعنية الأخرى، إنتهى لحتمية إيقاف المسابقة، للحد من إنتشار كورونا أكثر من ذلك.

وحاول الإتحاد الإيطالي الوقوف ضد هذا القرار، بتأكيده على أقامة مباريات دون جماهير، وتأجيل البعض الآخر، إلا أن الظروف الحالية أجبرت الجميع على هذا القرار.

وبعد هذا التأجل، أصبحت هناك 3 سيناريوهات محتملة حول مصير البطولة لهذا الموسم، نستعرضها لكم من خلال السطور التالية.

السيناريو الأول – طلب تأجيل اليورو

يمكن أن يطلب الإتحاد الإيطالي من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأخير بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لتنطلق منتصف يوليو المقبل، وبالتالي يتم تأخير إنطلاقة الموسم الجديد بعض الشئ.

ولكن ربما يعد ذلك الفرض شبه مستحيل، حيث يتمسك الإتحاد الأوروبي بإقامة البطولة في موعدها، وأيضاً لإرتباطه بحقوق بث المباريات.

السيناريو الثاني – الموسم المضغوط

في حال رفض الإتحاد الأوروبي – وهو متوقع – لهذا الطلب، قد يلجأ الإتحاد الإيطالي لإعادة جدولة المباريات من جديد، وبالتالي قد تضطر الأندية لخوض مبارتين كل 48 ساعة، وسيكون أمر مرهق للأندية بكل تأكيد.

السيناريو الثالث – تجميد البطولة

في حال فشل الخيارين السابقين، قد يضطر الإتحاد الإيطالي في النهاية لتجميد تلك البطولة بشكلها الحالي، وإعتماد مشاركة الأندية في بطولات أوروبا المختلفة طبقا لنتائج الموسم الماضي، وبذلك ستخسر الأندية خسائر فادحة.