أستاذ طب وقائي يقدم نصيحة مهمة للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إن فيروس كورونا انتقل من الجمال إلى الإنسان في البداية، ولذلك يجب التعامل مع الجمال بحرص، وتسوية لحومها بشكل جيد لقتل أي فيروس.





وتابع "حتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الدراسات لم تثبت انتقال فيروس كورونا عن طريق الكلاب والقطط حتى الآن، ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات في التعامل مع هذه الحيوانات.





وشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار، خاصة عند ملامسة الحيوان، والحرص على تنظيف مكان إقامة الكلاب أكثر من مرة يوميًا.