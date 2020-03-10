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رئيس القابضة للطرق يعلن موعد انتهاء كوبري قلمة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:05 ص
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اللواء عادل ترك
اللواء عادل ترك
كرستينا عياد
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قال اللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والنقل البري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، إن كوبري قلمة على طريق "إسكندرية الزراعي" سينتهي تنفيذه في 30 يونيو القادم. 

وأضاف "ترك" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مسار الكوبري من الإسكندرية إلى القاهرة، وتم الانتهاء من تنفيذه وفتحه لحركة المرور. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق، أن المسار الآخر للكوبري يمتد من القاهرة للإسكندرية، يتم حاليا استكمال تنفيذه، على أن ينتهي في يونيو المقبل، ويتم افتتاحه بالكامل أمام حركة المرور.
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