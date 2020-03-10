"خالطت حالة إيجابية".. القصة الكاملة لممرضة الباجور المشتبه بإصابتها بكورونا

قال الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة بالمنوفية، إن إحدى الممرضات كان لديها أمانة شديدة أخبرت الطبيب المعالج أنها خالطت إحدى الحالات المصابة بمستشفى خاصة بالقاهرة.





وأضاف "العجيزي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، أنها أخبرت الطبيب أنه تم إجراء تحليل لها بالقاهرة وظهرت النتيجة سلبية، ولكن بعد عودتها إلى عملها بمستشفى الباجور شعرت بأعراض الاشتباه في فيروس كورونا، والطبيب المعالج وجدها مطابقة للأعراض التوصيفية.





وتابع مدير عام الطب العلاجي في مديرية الصحة بالمنوفية، أنهم أخذوا مسحة من الأنف والحلق وعينة دم، وأرسلوها للمعامل المركزية في القاهرة، وتم عزل الممرضة في مستشفى الباجور، ثم نقلها إلى مستشفى الحميات، موضحًا أن النتائج لم تظهر حتى الآن، وأنها ستظهر في صباح الغد، مؤكدًا أنها ليست مريضة حتى الآن، ولكنها مشتبه بها، بالإضافة إلى أنه تم إجراء التحاليل للمخالطين للممرضة ويتم متابعتهم.