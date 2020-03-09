بالأيقونات والورود.. الكنيسة تستعد للصلاة على جثمان الأنبا صرابامون (صور)

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا من كاتدرائية دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون من الاستعدادات الأخيرة للصلاة علي جثمان مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا أمس، ونص على الآتى: "ينوه دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط".



تابع البيان مضيفا: "ويعتذر الدير عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات الاثنين والثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته وأبن الطاعة تحل عليه البركة".