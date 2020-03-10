ضبط صاحب محل بيع مبيدات لتورطه في قتل طالبات بالشرقية

ضبط رجال مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، صاحب محل بيع مبيدات زراعية؛ لتورطه في بيع حبة حفظ الغلال لإحدى الطالبات.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتناول ثلاث فتيات، جميعهن زميلات بالمرحلة الإعدادية، حبوب حفظ الغلال بالقُرب من أحد مراكز الدروس الخصوصية بقرية طوخ القراموص التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.





وتبين بعد الانتقال والفحص، وفاة كل من: بسنت إيهاب محمود 15 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وإيمان محمد عبدالله 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و شاهندة أحمد طلعت 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي؛ إثر تناولهن حبة من تلك التي تُستخدم لحفظ الغلال.





وأشارت التحريات الأولية، إلى أن إحداهن جلبت حبة حفظ الغلال، وتناولت الفتاة الأولى النصف الأول، والنصف الآخر اقتسمتاه الفتاتين الثانية والثالثة، ما تسبب في وفاة الأولى فورًا، مساء الأربعاء الماضي، ولحقت بها الاثنتين، الثانية توفيت صباح الخميس، والثالثة فجر الجمعة الماضية.





وأفادت التحريات بتورط صاحب محل بيع مبيدات زراعية بذات الناحية؛ كونه هو من باعها لإحدى الفتيات، و جرى ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.