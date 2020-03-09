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شوبير يفجر مفاجأة عن رفضه الترشح أمام رئيس الأهلي السابق

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:33 م
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شوبير
شوبير
عمر محمد
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فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مفاجأة عن رفضه خوض انتخابات النادي الأهلي أمام محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال شوبير عبر برنامج "الاستاد" مع كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم" :" إنه رفض الترشح على منصب رئيس النادي الأهلي في عام 2014 أمام محمود طاهر.

وتابع شوبير: " في الانتخابات قبل الاخيرة طلب مني الترشح على منصب الرئيس ضد محمود طاهر، بطلب من كبار الشخصيات داخل النادي الأهلي"

وأضاف: " إبراهيم المعلم كان رافضاً لخوض الانتخابات، ولكن في النهاية تم إقناعه وبالفعل خاض الانتخابات ضد طاهر.. في ذلك الوقت أغلقت هاتفي وهاتف زوجتي لعدم وصول أحد لي".

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محمود طاهر شوبير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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