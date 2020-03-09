هاني رمزي: تم استدعائي للاستجواب في مجلس الشعب بسبب فيلم "أبو العربي"

ذكر الفنان هاني رمزي، أنه تم رفع دعوة قضائية بعد مشاركته في فيلم "أبو العربي" وقام الشعب البور سعيدي بعمل مظاهرات حينها وطالبو بوقف عرض الفيلم في "مجلس الشعب" لسبب لم يصدقه أحد.



وقال "رمزي"، خلال مشاركته في ندوة "صورة المحامي في السينما"، أنه تم مسائلته من مجلس الشعب بوجود عدد كبير من الأعضاء وأنقذه شخص منهم قائلا بسخرية "إحنا لو بنناقش قصة رغيف العيش مش هيبقا في عدد كبير كده".



وصرح هاني رمزي بسبب اعتراض هؤلاء الأشخاص على الفيلم وهو كلمة "هاريها بوس"التي تم ذكرها في الفيلم ورد عليهم عند مسائلته حينها قائلا: "بنتكو متتباسش لي يعني هي غير باقية البنات اللي في الدنيا لي رافض إن حبيبها يبوسها..دي مشكله لو بتحب من غير ما تبوس دي" وقال أن قاعة مجلس الشعب تحولت إلى مسرح بعد رده.



وذكر أيضا سبب آخر لطلب الجمهور بوقف عرض الفيلم وهو رقصهم على "قاعدة ديليسيبس" ورد عليهم عند اعترضهم على ذالك قائلا أنه رأى مشهد شخص يقضي حاجته وراء هذه القاعدة ولكن بعد كل هذه المداولات تم عرض فيلم "أبو العربي".

