Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة مؤثرة من متعب للجماهير بعد تعرضه لوعكة صحية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:26 م
Advertisements
عماد متعب
عماد متعب
علي نبوي
Advertisements
كشف عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق أخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله أصبحت بخير، وأحب أن أشكر لكل من سأل علي واهتم بالاطمئنان على حالتي، وأقدم اعتذاري لمن لم أتمكن من الرد عليه".

وأضاف :"من الغد سأبدأ في استكمال الفحوصات الطبية اللازمة من أجل معرفة السبب وراء هذه الوعكة الصحية".

وزاد :"المواقف الصعبة هي التي تظهر حب الناس لأي شخص ولم أتخيل أن حب الناس لي بهذه الدرجة".

وواصل :"لا أحد يتخيل الخضة التي عانت منها أسرتي، سواء والدتي أو زوجتي وحماتي".

وتابع :"عندما عدت إلى المنزل اشتكيت من ألام في جانبي وطلبت منهم الذهاب إلى المستشفى وقاموا بالاتصال بنادر شوقي وأشكره على ذلك".

وأشار :"والدتي لم تكن تعرف ما حدث لي، وفوجئت بأن أحد الإعلاميين أجرى اتصالا بها لمعرفة أخبار الوعكة الصحية لي، وهو الوقت الذي كنت فيه داخل الرعاية المركزة".

وأردف :"أتمنى أن مثل هذه القصة لا تتكرر مجددًا وسأبدأ غدًا في استكمال الفحوصات الطبية".

وأتم :"تلقيت اتصالات من جانب مسئولو النادي الأهلي، فهم أشخاص محترمين، والكابتن محمود الخطيب عرض علي السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية هناك تحت إشراف طبيبه الخاص هناك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عماد متعب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فايلر يحدد موعد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد: توابع زلزال بيتيس يحيط بالبيرنابيو وصفقة قوية تطرق أبواب البيرنابيو وتصريح مثير من زيدان

منذ 35 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة تعطيل المدارس لمدة 4 أسابيع

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب" بشأن شائعات تعليق الدراسة

منذ ساعة و 16 دقيقة

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

أخبار ريال مدريد: توابع زلزال بيتيس يحيط بالبيرنابيو وصفقة قوية تطرق أبواب البيرنابيو وتصريح مثير من زيدان

11:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status