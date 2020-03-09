رسالة مؤثرة من متعب للجماهير بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق أخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله أصبحت بخير، وأحب أن أشكر لكل من سأل علي واهتم بالاطمئنان على حالتي، وأقدم اعتذاري لمن لم أتمكن من الرد عليه".





وأضاف :"من الغد سأبدأ في استكمال الفحوصات الطبية اللازمة من أجل معرفة السبب وراء هذه الوعكة الصحية".





وزاد :"المواقف الصعبة هي التي تظهر حب الناس لأي شخص ولم أتخيل أن حب الناس لي بهذه الدرجة".





وواصل :"لا أحد يتخيل الخضة التي عانت منها أسرتي، سواء والدتي أو زوجتي وحماتي".





وتابع :"عندما عدت إلى المنزل اشتكيت من ألام في جانبي وطلبت منهم الذهاب إلى المستشفى وقاموا بالاتصال بنادر شوقي وأشكره على ذلك".





وأشار :"والدتي لم تكن تعرف ما حدث لي، وفوجئت بأن أحد الإعلاميين أجرى اتصالا بها لمعرفة أخبار الوعكة الصحية لي، وهو الوقت الذي كنت فيه داخل الرعاية المركزة".





وأردف :"أتمنى أن مثل هذه القصة لا تتكرر مجددًا وسأبدأ غدًا في استكمال الفحوصات الطبية".





وأتم :"تلقيت اتصالات من جانب مسئولو النادي الأهلي، فهم أشخاص محترمين، والكابتن محمود الخطيب عرض علي السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية هناك تحت إشراف طبيبه الخاص هناك".



