أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والمعدن الأصفر يستعد لكسر الحواجز القياسية





أسعار الذهب في مصر





تستهدف أسعار الذهب تخطي مستوي الـ 1700 دولار للأوقية، حيث حققت ذلك بالأمس وعاودت التراجع بنهاية التعاملات ليحقق المعدن الأصفر ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو جنيهان، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 730 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,840 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 835 إلى 838 عيار 22 766 إلى 768 عيار 21 731 إلى 733 عيار 18 627 إلى 628 عيار 14 487 إلى 489 عيار 12 418 إلى 419 الاونصة 25.982 إلى 26.053 الجنيه الذهب 5,848 إلى 5,864 الكيلو 835.429 إلى 837.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 834.25 جنيه 54.03 $ سعر الذهب عيار 22 764.75جنيه 49.53 $ اسعار الذهب عيار 21 730 جنيه 47.28 $ اسعار الذهب عيار 18 625.75جنيه 40.52 $ سعر الذهب عيار 14 486.75جنيه 31.52 $ سعر الذهب عيار 12 417.25 جنيه 27.02 $ سعر الذهب عيار 9 312.75جنيه 20.26 $ اسعار أوقية الذهب 26,181 جنيه 1,680 $ اسعار جنيه الذهب 5,840 جنيه 378.23 $ اسعار كيلو الذهب 834,250 جنيه 54,032 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.2 بالمائة ليسجل 1675.70 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1675.97 دولار للأوقية.













