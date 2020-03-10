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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والمعدن الأصفر يستعد لكسر الحواجز القياسية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تستهدف أسعار الذهب تخطي مستوي الـ 1700 دولار للأوقية، حيث حققت ذلك بالأمس وعاودت التراجع بنهاية التعاملات ليحقق المعدن الأصفر ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو جنيهان، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر834.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر730  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,840  جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

835 إلى 838

عيار 22 

766 إلى 768

عيار 21

731 إلى 733

عيار 18

627 إلى 628

عيار 14

487 إلى 489

عيار 12

418 إلى 419

الاونصة

25.982 إلى 26.053

الجنيه الذهب

5,848 إلى 5,864

الكيلو

835.429 إلى 837.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

834.25 جنيه      

 54.03 $

سعر الذهب عيار 22

764.75جنيه

 49.53 $

اسعار الذهب عيار 21

730 جنيه           

47.28 $

اسعار الذهب عيار 18

 625.75جنيه

40.52 $

سعر الذهب عيار 14

486.75جنيه

31.52 $

سعر الذهب عيار 12

417.25 جنيه

27.02 $

سعر الذهب عيار 9

312.75جنيه

20.26 $

اسعار أوقية الذهب

26,181 جنيه

1,680 $

اسعار جنيه الذهب

5,840 جنيه

378.23 $

اسعار كيلو الذهب

834,250 جنيه

54,032 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.2 بالمائة ليسجل 1675.70 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1675.97 دولار للأوقية.




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