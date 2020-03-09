سفير الصين لدى المملكة يتوقع الانتهاء من إنتاج اللقاح ضد كورونا الشهر المقبل

أعلن السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، بأن بلاده لديها تقدم ملحوظ في جهود إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا.





وتوقع تشينغ خلال حواره في برنامج " في الصورة " أن يدخل اللقاح الجديد مرحلة الاختبارات السريرية في نهاية أغسطس المقبل، أما اللقاح النهائي فلا يمكن أن يعتمد قبل عام ونصف.





ولفت إلي أن كورونا فيروس حيواني المنشأ، موضحا أن " الخفاش " هو المضيف الأصلي له، لكن لم نحدد هوية المضيف الانتقالي للمرض حتى الآن.





وأكد أن أعداد الإصابات المؤكدة بكورونا انخفضت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، وأمس وأول أمس لم نسجل حالات جديدة في الصين.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.



