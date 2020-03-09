Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 10 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

شمال الصعيد

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة..

جنوب الصعيد

شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.


"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)
"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجة حرارة الأسكندرية درجة الحرارة في القاهرة درجة الحرارة درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب" بشأن شائعات تعليق الدراسة

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد: توابع زلزال بيتيس يحيط بالبيرنابيو وصفقة قوية تطرق أبواب البيرنابيو وتصريح مثير من زيدان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة حول إصابة مؤمن زكريا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وسموحة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"

"الأرصاد" تحذر من هذه الطاهرة في طقس اليوم

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين: برودة ورياح واضطراب الملاحة البحرية

شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

10:26 م

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status