"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 10 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى



دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري





مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية





معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



شمال الصعيد





مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة..



جنوب الصعيد



