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"الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء وتعلن درجات الحرارة (بيان تفصيلي)
الإثنين 09/مارس/2020 - 11:21 م
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أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 10 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
القاهرة الكبرى
القاهرة الكبرى
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري
الوجه البحري
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
السواحل الشمالية الغربية
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
شمال الصعيد
شمال الصعيد
مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة..
جنوب الصعيد
جنوب الصعيد
شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.
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