هاني رمزي: "كنت خايف واستعنت بعائلتي في فيلم محامي خلع"

عبر الفنان هاني رمزي عن رهبته عندما عرض عليه دور محامي بسبب عائلته القانونية قائلا: "أنا لو زعلت محامي هبقا زعلت العيلة كلها وممكن يتبرو مني" وذالك في ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما" بداخل مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة.



وحرص على تأدية دوره بحذر جدا واستعان بوالده وبخبرة عائلته وظل يسأل شقيقيه عن التفاصيل التي تحدث داخل المحكمة وذهب ليرى أباه عند مرافعته في إحدى القضايا ورأى كيف كان ممثل قدير أمام المحكمة.



وذكر من خلال مشاركته في دور المحامي أن المحامي الشاطر هو ممثل جيد لأنه قادر على إقناع المشاهد بالمعطيات التي يملكها ليأتي بالبراءة للمتهم وقال أن كل محامي بداخله ممثل.



ووصف المحاميين بأنهم أكثر ناس ذواقة للفن ويقدرون مهنة التمثيل ويعلمون مكانتها.

