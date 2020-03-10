شيخ الطرق الصوفية عن إلغاء الموالد: الدولة تعمل لصالح المواطن

عقب الدكتور علاء أبو العزائم، شيخ الطرق الصوفية، على قرار مجلس الوزراء بإلغاء الموالد، قائلًا: "الطرق الصوفية من الواجب عليها أن تنفذ هذا الأمر، لأن هذا القرار يحقق مصلحة الأمة".





وتابع "أبو العزائم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن هناك ما يقرب من 120 مولد في العام أي ما يقرب من مولد كل أسبوع، معقبًا: "الدولة تعمل في صالح الشعب ولا يمكن مناكفتها في هذا الأمر".





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، بينهم 21 حالة جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.