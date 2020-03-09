عميد معهد القلب السابق: "فيروس كورونا بيحب الرجالة أكثر من الستات"

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن فيروس كورونا رحيم وحنين على الشعب المصري حتى الآن، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع الاحضان والقبلات بين الشعب المصري، لأن هذا الأمر ينشر الفيروسات.



ولفت "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، إلى أن هناك أخبار سارة من الصين، وهذا الأمر متمثل في إعلان الصين علاج70% من الحالات المصابة، معقبًا: "الكورونا بيحب الرجالة أكثر من الستات، وهذا واضح من ان نسب زيادة الرجال أكبر بكثير من السيدات، ممكن عشان السيدات ايديهم في المياه والمطبخ بصورة كبيرة، "



ولفت إلى أن نسبة الإصابة في الأطفال الأقل من 5 سنوات أقل، مشيرًا إلى أن تناول الشيشة يؤدي إلى أنتشار الفيروسات بصورة كبيرة.

