أديب عن فيديو زيارة أردوغان إلى روسيا: "إتذل ذل الإبل"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إذاعة القناة الروسية الأولى مشاهد لانتظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيرة الروسي لمدة طويلة في غرفة الانتظار، التي تضم لوحات القائد الروسي سوفوروف قاتل العثمانيين، قائلا: "أردوغان تمت إهانته بشكل غريب".





وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "هما ليه أصروا يهينوا أردوغان ويصوره"، منوها بأن أردوغان كان لا يعلم بتصويره في بعض الأوقات، معقبا: "أردوغان إتذل ذل الإبل".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان لما دخل لبوتين ولا فتح بقه"، متابعا: "هي الجزيرة ومكملين مذاعوش الفيديو ليه"، معتبرا أن تسريب هذا الفيديو قد يكون سببه أنهم يريدون أن يكشفوا حجم أردوغان، مؤكدا أنه شيء مهين ولكن أردوغان يستحق.