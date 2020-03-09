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هاني رمزي: "في نمبر وان وتو وأنا رقم 70"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:40 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
مي مرسي - نادين نجدي - تصوير : مصطفى الديب
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رد الفنان هاني رمزي على أحد الصحفين في ندوة صورة "المحامي في السينما" عن تسمية "نمبر وان" قائلا: "في نمبر وان وفي نمبر تو وفي نمبر سري وانا نمبر 70" مما يدل على تواضعه.

وقامت الندوة في مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة بحضورعدد من الطلبة وأساتذة الجامعة وافتتحت الندوة بعرض لفرقة مسرح الجامعة.

وحضر أيضا شقيقي هاني رمزي وهما المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري.
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الكلمات المفتاحية

هاني رمزي نمبر وان المحامي في السينما

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