مجلس الوزراء يكشف حقيقة تعليق الدراسة غدا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد ضرورة أو قرار صدر حتى الآن لوقف الدراسة، وإذا اقتضت الضرورة لوقف العملية التعليمية، فمجلس الوزراء لن يتأخر، نافيا ما تردد عن تعطيل المدارس بداية من الغد ولمدة 4 أسابيع.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج " كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن هناك قرارًا من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتعقيم المساجد، خاصة يوم الجمعة الذي يشهد ازدحام كبير، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين باستمرار.



ولفت إلى أن الوزارة لم تتطرق إلى الغاء المقاهي أو تناول الشيشة حتى الآن، وكل ما يتردد في هذا المقام، ليس له أساسا من الصحة

