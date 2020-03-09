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هاني رمزي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لـ "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:24 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
مي مرسي - نادين نجدي - تصوير : مصطفى الديب
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أكد الفنان هاني رمزي، على خبر وجود جزء تاني لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وعبر عن سعادته بذالك قائلا: "كلموني وقالولي عندك استعداد قولتلهم طبعا نتمنا نتجمع تاني في فيلم زي ده وفيلم ناجح أكيد تانريخه هينجح الجزء التاني".

وقال "رمزي"، خلال مشاركته في ندوة "صورة المحامي في السينما" بجامعة القاهرة، إن شرطه لتقديم جزء تاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" أن يكون أعلى من الجزء الأول.

يذكر أن الفنان هاني رمزي حضراليوم 9 مارس ندوة بعنوان صورة "المحامي في السينما" في مسرح كلية حقوق جامعة القاهرة مع المستشار أمير رمزي والدزنور إيهاب رمزي شقيقيه.
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الكلمات المفتاحية

هاني رمزي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية المحامي في السينما

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