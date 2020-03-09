شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 9 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 9 / 3 / 2020:





فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

بدأ نادي الأهلي في التخطيط للفترة المقبلة بشأن مستقبل عدد من نجومه الكبار خاصة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









واستقر النادي الأهلي على تمديد عقد كل من أحمد فتحي ووليد سليمان في الفترة المقبلة بعد طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.









كما طلب فايلر من إدارة الأهلي عدم التجديد لقائد الفريق، حسام عاشور في الفترة القادمة بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء.









ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية.









فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقف تجديد ثلاثي الفريق الأول خلال الفترة القادمة.









ومنح فايلر الضوء الأخضر لإدارة الاهلي لتمديد عقد الثنائي احمد فتحي ووليد سليمان في الفترة القادمة للحاجة إلى جهودهم مع الفريق في الموسم المقبل.









ويرفض فايلر فكرة تمديد عقد حسام عاشور قائد الفريق لعدم رغبته في استمراره لعدم الاحتياج لخدماته الفنية مرحباً بفكرة خروجه من القلعة الحمراء.









الجدير بالذكر أن فايلر قاد الاهلي لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صن دوانز الجنوب الإفريقي وسيواجه الفريق الأحمر الوداد المغربي في الدور المقبل.









بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

رحب السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بفكرة تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة.









وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة في الساعات الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعرض عليه فكرة تمديد عقده.









واكد فايلر لرئيس الأهلي على ترحيبه بفكرة تجديد عقده وليس هناك ما يمنعه على اتخاذ هذه الخطوة في ظل استقرار الحالة الفنية للفريق على مستوي الاداء والنتائج.









واتفق الاهلي مع فايلر على عقد جلسة آخري مع فايلر في الوقت القادم في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.









مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

تقرر غياب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي لحقته به في غضروف الركبة منذ فترة طويلة.









وخرج كريم نيدفيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي حتى نهاية الموسم بسبب غضروف الركبة









وعلم "الفجر الرياضي" أن سبب غياب نيدفيد حتى نهاية الموسم ليس بسبب تجدد إصابته كما تردد في الفترة الماضية، وأنما بسبب خضوع نيدفيد لجراحة جديدة في الركبة للمرةث الثالثة منتصف شهر فبراير الماضي مما يؤخر عودته إلى نهاية الموسم الجاري.









ونصح الطبيب الألماني النادي الأهلي بعد الجراحة الثاثة في الركبة الانتظار حتى تماثل اللاعب تماماً للشفاء وعدم التعجل في عودته للملاعب مرة أخرى لا يتكرر نفس السيناريو ويتعرض اللاعب إلى تفاقم جديد في الإصابة.









فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

فاجئ السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان قبل مواجهة سموحة يوم الاربعاء المقبل في الدوري الممتاز.









واستقر فايلر على مشاركة الثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان أمام سموحة لمواجهة الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.









ويعاني الاهلي من غياب أجايي وكهربا عن لقاء سموحة بسبب عقوبة الإيقاف على هامش احداث السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات.









كما يعاني الأهلي من إصابة الأنجولي جيرالدو والتي تعرض لها خلال مواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية.









الأشعة تكشف حجم إصابة نجم الأهلي

يجري الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.









وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.









وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له.









وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.