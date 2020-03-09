55 % تراجع في مبيعات الهواتف الذكية بسبب فيروس كورونا

أظهرت بيانات أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة اليوم الإثنين، بلغت مبيعات الهواتف الذكية في الصين 6.34 مليون وحدة في فبراير، بانخفاض 54.7 بالمائة من 14 مليون في نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أدنى مستوى منذ 2012 على الأقل عند بدء جمع البيانات، وذلك مع تفشي فيروس كورونا.





كما ذكرت البيانات أن شحنات أجهزة آيفون تراجعت إلى 495 ألف وحدة في الشهر الماضي مقارنة حوالي مليوني وحدة في يناير السابق له و1.27 مليون في الشهر نفسه من العام السابق له.





وفرضت الصين قيوداً على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة كما أمرت بإغلاق مؤقت للمصانع والمتاجر في أواخر شهر يناير مما أدى إلى تراجع الطلب.



