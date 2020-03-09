Advertisements
Advertisements
Advertisements

55 % تراجع في مبيعات الهواتف الذكية بسبب فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:46 م
Advertisements
الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
وكالات
Advertisements
أظهرت بيانات أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة اليوم الإثنين، بلغت مبيعات الهواتف الذكية في الصين 6.34 مليون وحدة في فبراير، بانخفاض 54.7 بالمائة من 14 مليون في نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أدنى مستوى منذ 2012 على الأقل عند بدء جمع البيانات، وذلك مع تفشي فيروس كورونا.

كما ذكرت البيانات أن شحنات أجهزة آيفون تراجعت إلى 495 ألف وحدة في الشهر الماضي مقارنة حوالي مليوني وحدة في يناير السابق له و1.27  مليون في الشهر نفسه من العام السابق له.

وفرضت الصين قيوداً على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة كما أمرت بإغلاق مؤقت للمصانع والمتاجر في أواخر شهر يناير مما أدى إلى تراجع الطلب.

وأظهرت البيانات أن ماركات "أندرويد" والتي تتضمن الأجهزة التي تنتجها هواوي وشاومي، كانت السبب في معظم الانخفاض، حيث تراجعت الشحنات من 12.72 مليون وحدة في فبراير 2019 إلى 5.85 مليون وحدة في الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبيعات الهواتف فيروس كورونا الهواتف الذكية

أخبار تهمك

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعتين

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في فبراير بنحو 1%

ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 6.5%

هواوي تكسر الحصار الأمريكي.. و 475 مليون دولار خسائر جوجل المتوقعة

"أوبو" الصينية تتفوق على "ابل" في مبيعات الهواتف الذكية

ارتفاع أسعار الهواتف الصينية في مصر بسبب فيروس "كورونا"

توقعات بانخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 30 ٪ بسبب تفشي فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status