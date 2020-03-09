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مجلس الوزراء: المحافل ذات التجمعات الكبيرة بيئة خصبة لانتقال "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، تفاصيل قرار منع الأنشطة ذات التجمعات الكبيرة، موضحًا أن القرار يشمل 5 نماذج خضعت للدراسة، ثم أقرها مجلس النواب.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء ترك باقي النماذج للجهات المعنية في المحافظات.

وأشار إلى أن القرار يضم المعارض والمؤتمرات والموالد والحفلات الغنائية سواء في الاستاد أو الصالات المغطاة أو في الهواء الطلق والمهرجانات، لافتًا إلى أن أي فعاليات في المحافظات تخضع لتقييم المسؤولين هناك، مؤكدًا أن هذه المحافل لانها تشكل بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا.

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مصر مجلس الوزراء المصرى مجلس الوزراء اخبار

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