Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. استكمال محاكمة 555 متهما في قضية "ولاية سيناء 4"

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:45 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
Advertisements
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4".

ومتهم في هذه القضية 555 متهمًا، بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

كما أظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية سيناء جرائم ارهابيه المحكمة العسكرية

أخبار تهمك

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ريال مدريد يدخل المنافسة مع بايرن ميونخ لخطف نجم الدوري الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4"

23 سبتمبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ "ولاية سيناء 4"

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4"

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

تأجيل سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ 27 أكتوبر

تأجيل محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ 3 ديسمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status