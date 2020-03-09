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العراق.. إغلاق محافظة النجف اعتبارا من الأربعاء بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:36 م
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بوابة الفجر
وكالات
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صرحت شرطة محافظة النجف العراقية، مساء الاثنين، بأنه "سوف يتم إغلاق المحافظة لأسبوع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد".

وقال محافظ النجف: "سيتم استثناء ابناء المحافظة والبضائع من قرار منع الدخول"، حسب ما نقل موقع "السومرية".

هذا ودعت الحكومة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على أنفسهم للعائدين من عدة دول المنتشر فيها فيروس كورونا، بينها إيران وإيطاليا والصين والكويت والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد الى 67 إصابة .

وأكدت الصحة على "تشخيص 6حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في أربيل والسادسة في السليمانية"، كما أكدت "الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية، التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا النجف العراق

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