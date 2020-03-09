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إحالة المتهمة بسرقة "ذهب الأطفال" إلى المحاكمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة ربة منزل إلي المحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة استدراج الأطفال وسرقة المصوغات الذهبية ملكهم.

وكان قد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من "س. ع. ج" 65 سنة عامل، يفيد بأنه أثناء قيام نجلته الطفلة "ش" 5 سنوات، ومقيمة بذات العنوان باللهو أمام العقار محل سكنهما، قامت سيدة مجهولة باستدراجها واصطحابها داخل توك توك، وانصرفت.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من بلاغ وأمكن التوصل إلى مكان تواجد طفلة بذات في منطقة سوق السيراميك، دائرة قسم شرطة المرج.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة تدعي "مني. ف. ص" 29 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وانها كانت مختبئة داخل شقة بالاسكندرية وتم ضبطها والقاء القبض عليها وبمواجهتها بالواقعة المنسوبة اليها اقرت بها.

وبتطوير مناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطًا فرديًا في استدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها، واعترفت بارتكاب واقعة سرقة قرط ذهبي من الطفلة "جنى" 6 سنوات ومقيمة دائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجدها بشارع مؤسسة الزكاة، كما تم بإرشادها ضبط 2 قرط ذهبي المستولى عليهما لدى عميلها "سيئ النية " لدى "ع. ع. م" 58 سنة صاحب محل مصوغات.

وباستدعاء المبلغ ووالد المجني عليها الثانية "إ. أ. أ" 28 سنة فرد أمن إداري بالبنك الأهلي، تعرفا على المضبوطات والمتهمة، واتهماها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.
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الكلمات المفتاحية

نيابة شرق القاهرة محكمة الجنح المحاكمة

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