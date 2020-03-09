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جامعة القاهرة تُكرم هاني رمزي بندوة "صورة المحامي في السينما"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:12 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
نادين نجدي_تصوير مصطفى الديب
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كُرم الفنان هاني رمزي، اليوم، في ندوة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري، وكانت الندوة بعنوان "صورة المحامي في الدراما المصرية"، جسد هاني شخصية المحامي في فيلمه "محامي خلع" ونجح في هذه الشخصية كثيراً، لأن عائلته جميعها خرجين كلية حقوق ويعملون بهذا المجال.

حضر الندوة الفنان هاني رمزي وأخواته إيهاب رمزي وأمير رمزي، وتحدث كل منهم عن أهمية القضاة والفن ووصفوه بأنه مرآه المجتمع، وقبل تكريم الفنان هاني رمزي، قال أخواته أن العائلة كلها محامين ويعملون بالقضاء، وكان والد هاني يحلم أن يراه محامي، لكنه خذله وأصبح ممثل.

وكان في بداية الندوة عرض فيلم تسجيلي عن دور المحامي في الدراما المصرية، وتم عرض جميع الشخصيات التي قامت بتجسيد شخصية المحامي، ومن بعدها عرض طلاب كلية الحقوق مسرحية تسمى "الفرصة" ، وكانت المسرحية تنص على كيفية إستغلال الإنسان للفرص والحصول عليها وإظهار موهبته، وكانت المسرحية كوميدية، وأُعجب بها الفنان هاني رمزي وقال "زي العسل"، وقال:"كنت تذكرت نفسي عندما كنت أُمثل في نفس هذا المسرح" وتحمس كثيراً وهو يشاهدهم وقال"كنت أود التمثيل معهم".
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