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نبيلة مكرم: تنظيم رحلات طيران إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين بالمطارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:35 م
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السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
كساب أحمد
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قال السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة تعمل على حل مشكلة المصريين العالقين في السعودية بعد تعليق رحلات الطيران، ولذلك قامت بالتعاون منع وزير الطيران بشكل وثيق على إعداد رحلتين يوميًا على خط سير "القاهرة –جدة"، لإعادة العالقين حتى 24 مارس اعتبارًا من اليوم.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن وزارة الطيران ستقوم بإعداد رحلة يوميًا بخط سير القاهرة- المدينة، وتم التصديق على 6 رحلات للرياض، ورحلتين لابها في هذا السياق.

ولفتت إلى أن الدولة تمد يديها لأي مواطن يريد أي مساعدة حفاظًا على حياته، مشيرة إلى أن مباردة مراكب النجاة، تعمل على توفير فرص عمل داخل الدولة، بدلا من الهجرة الغير شرعية إلى الخارج، وهذا الأمر أيَا موفر لأي مواطن مصري.

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الكلمات المفتاحية

نبيلة مكرم مصر رحلات المطار السعودية اخبار

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