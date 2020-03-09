محمود حميدة و4000 طالب يتحدون كورونا بجامعة جنوب الوادي

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين 9 مارس، فعاليات عروض أفلام امتداد المهرجان في محافظة قنا، حيث تم إنهاء العروض اليوم بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة الفعاليات الجماهيرية والتجمعات.

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين 9 مارس، فعاليات عروض أفلام امتداد المهرجان في محافظة قنا، حيث تم إنهاء العروض اليوم بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة الفعاليات الجماهيرية والتجمعات.

وكرمت جامعة جنوب الوادي، ضمن فعاليات المهرجان اليوم، الفنان محمود حميده، في حضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوالفضل بدران وأساتذة وعمداء الجامعة و4000 من طلاب الجامعة.

وأكد "حميدة" : " الانشطة الفنية في الجامعات مهمة جدا، حيث يبذل الطلاب مجهودًا شاقًا جدًا حتى تخرج تلك الأعمال التي يقدمونها إلى الجمهور، فهم وقود الحياة.





وأضاف "حميدة" :سعدت جدًا لتواجد جامعات من السودان واليمن، في جامعة جنوب الوادي، موضحًا أرى أن اليمن من اجمل بلاد العالم، وقمت بزيارة بلاد كثيرة جدًا في العالم، وأجد أن اليمن أجمل بلاد العالم بالنسبة لي، أما السودان فهي في القلب، فهم أباء ومربين، وقام بتربيتي هم أشخاص من السودان".