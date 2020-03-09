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مدافع منتخب مصر يطلب الدعاء بعد تعرضه لإصابة قوية

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:03 م
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الاسماعيلي
الاسماعيلي
علي نبوي
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طالب باهر المحمدي مدافع منتخب مصر والنادي الإسماعيلي من محبيه الدعاء له بعد إصابته خلال مباراة اليوم أمام الجونة.

واضطر باهر لمغادرة ملعب مباراة الإسماعيلي مساء اليوم أمام الجونة في الشوط الثاني عقب تعرضه للإصابة في ركبته إثر اصطدامه بالقائم.

وغرد مدفع الدراويش عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"محتاج دعاء كل حد بيحبني".

ويجري اللاعب حاليا أشعة على ركبته لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق.

الجدير بالذكر أن مباراة الإسماعيلي والجونة التي أقيمت مساء اليوم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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والجونه مباراة الإسماعيلى والجونة رياضة باهر المحمدي الاسماعيلي والجونه اخبار الرياضة

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