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وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:54 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بعمل لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة من كل مركز ومدينة، ليتم وضعها في مدخل مبني ديوان المحافظة، ليكونوا قدوةً للأجيال القادمة كما كانوا مصدر فخر لبلدهم.

جاء ذلك خلال إحتفال المحافظة بيوم الشهيد وتكريم أبناء الشهداء، والذي يوافق 9 مارس من كل عام، بالفندق التعليمي بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في بداية كلمته توجه محافظ كفرالشيخ بالتحية والتقدير والإحترام للحضور، موجها حديثه لأهالي الشهداء قائلًا: إن أرواح أبنائكم التي قدمتموها من أجل مصر هي التي حطمت موجات الإرهاب والشر وحمت البلاد من ويلاتٍ كثيرة، فلن يجرؤ أحد المساس بمصر طالما أن أبناءها يقفون سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الاحتفال يتضمن " كلمة عن الشهيد عبدالمنعم رياض، عرض CD للشهداء ( فيها حاجة حلوة )، كورال مدارس التربية والتعليم " أغاني وطنية "، مسرحية الشهيد، قصيدة الشهيد، أوبريت الشهيد، مسرحية كنوز مصر، مسرحية إرفع جبينك، فضلًا عن تكريم أبناء الشهداء".

جدير بالذكر؛ أن يوم الشهيد في مصر هو 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
وضع لوحات زيتية لشهداء الجيش والشرطة على مدخل ديوان محافظة كفر الشيخ
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مصر لوحة زيتية شهداء الشرطة الجيش اخبار

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