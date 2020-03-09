الطلاب السعوديين يواصلون "التعليم عن بعد" في كل المناطق بالمملكة

بدأت بوابة التعليم الوطنية "عين" تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض "صفحة دخول"، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية "http://Vschool.sa" بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ "أبل وأندرويد"، تحت مسمى "منظومة التعليم الموحدة".





وذلك في إطار مواصلة العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بطريقة "التعليم عن بعد"، عقب قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما حققت منصة عين مشاهدات تجاوزت المليون و200 ألف مشاهدة في أول أيام تطبيق التجربة.