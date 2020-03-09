Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطلاب السعوديين يواصلون "التعليم عن بعد" في كل المناطق بالمملكة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
بدأت بوابة التعليم الوطنية "عين" تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض "صفحة دخول"، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية "http://Vschool.sa" بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ "أبل وأندرويد"، تحت مسمى "منظومة التعليم الموحدة".

وذلك في إطار مواصلة العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بطريقة "التعليم عن بعد"، عقب قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما حققت منصة عين مشاهدات تجاوزت المليون و200 ألف مشاهدة في أول أيام تطبيق التجربة.

وتوفر التطبيقات الحديثة لـ "التعليم عن بعد" أسلوبًا جديدًا لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، وتستهدف جميع منسوبي العملية التعليمية «قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي»، ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.

إلى ذلك عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بحثًا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات؛ لدعم منظومة «التعليم عن بُعد» خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا تعليق الدراسه الطلاب الاجراءات الاحترازية احترازية

أخبار تهمك

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ ساعة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

خارج حدود المكان والزمان.. مقر جديد لـ 'جامعة مصر' في العالم الافتراضي

بوابة المستقبل.. كل ما تود معرفته عن أكبر برنامج سعودي لتطوير التعليم (طرق التسجيل والتطبيق)

بوابة المستقبل.. مدير التعليم يشيد بها ويوضح دورها في تطوير تقنيات التعليم

برلماني يطالب بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

جامعة عين شمس تنتهي من وضع قاعدة بيانات للطلاب ذوي الإعاقة

بسبب كورونا.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status