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الطلاب السعوديين يواصلون "التعليم عن بعد" في كل المناطق بالمملكة
الإثنين 09/مارس/2020 - 08:32 م
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الفجر السعودي
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بدأت بوابة التعليم الوطنية "عين" تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض "صفحة دخول"، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية "http://Vschool.sa" بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ "أبل وأندرويد"، تحت مسمى "منظومة التعليم الموحدة".
وذلك في إطار مواصلة العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بطريقة "التعليم عن بعد"، عقب قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما حققت منصة عين مشاهدات تجاوزت المليون و200 ألف مشاهدة في أول أيام تطبيق التجربة.
وتوفر التطبيقات الحديثة لـ "التعليم عن بعد" أسلوبًا جديدًا لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، وتستهدف جميع منسوبي العملية التعليمية «قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي»، ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.
إلى ذلك عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بحثًا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات؛ لدعم منظومة «التعليم عن بُعد» خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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