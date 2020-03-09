رد وزارة القوى العاملة على قرار تعليق الفعاليات بسبب كورونا

جميع الفعاليات والندوات التثقيفية التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد "سعفان" أن الوزارة ستبدا من الغد الثلاثاء، في الإطلاع على الندوات والفعاليات والورش في جميع مديريات الوزارة بمختلف المحافظات لتنفيذ القرار.



وتنظم وزارة القوى العاملة العديد من الفاعليات والندوات والدورات التدريبية، ومن أهمها، "مصر أمانة بين ايديك" و"سلامتك وصحتك تهمنا" و"مهنتك مستقبلك" و"الصحة الإنجابية".



وكان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، اليوم الإثنين، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.



قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تدرس تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعليق