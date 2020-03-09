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المستشفيات الجامعية: العملية التعليمية مستمرة بشكل طبيعي.. ويوجد لدينا سيناريوهات أخرى

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:02 م
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الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك تنسيق بين كل الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مصر، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعتين عمل بوزارة التعليم العالي لمتابعة الوضع.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم يقومون برفع الوعي الصحي لدى الطلاب داخل الجامعات، بأهمية غسل اليدين، والتهوية، والتغذية السليمة، والحرص على النظافة العامة.

ونوه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بأن الوضع مستقر، والعملية التعليمية مستمرة بشكل طبيعي، ولكن تم وضع سيناريوهات حال استدعى الأمر إلى تعليق الدراسة، حيث يمكن تطبيق تجربة الدراسة عن بعد.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مصر تعليق الدراسه اخبار

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