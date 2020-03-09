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رئاسة مدينة الأقصر تعليقًا على ظهور كورونا بالمحافظة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"!

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:51 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أصدرت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيً، تعليقًا على الأحداث الجارية، وتخوف الأهالي من انتشار فيروس كورونا المتجدد، بعد الكشف عن وجود مصابين داخل المحافظة.

وقال البيان: "شهدت حركة السياحة في محافظة الأقصر، اليوم الاثنين إقبالاً سياحيًا كبيرًا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، كما أن آلاف الزائرين والوفود السياحية زاروا اليوم الإثنين، العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي وكذلك المتاحف الأثرية".

وأضاف البيان: " كذلك من الأحداث الهامة التي حدثت اليوم والتي كان لها أثرا واضحا تعلق في أذهاننا هو ظهور نجم هوليود العالمي، جيمي جون لوي، والذي عقد مؤتمرًا صحفيًا في معبد الأقصر مساء اليوم الاثنين، وهذا يوضح أن الأقصر أمنة لذا وجب علينا أن نوضح هذا الأمر لأهالينا في كل مكان بمحافظتنا الحبيبة وندعوا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتي يحرص على بثها أعداء الوطن في المجتمع باعتبارها سلاحا فعّالا، يستخدم لإضعاف المجتمعات وتدمير بنيتها النفسية".

واختتم البيان: " وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»"
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الكلمات المفتاحية

مصر مدينة الاقصر كرونا فيروس كرونا اخبار

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