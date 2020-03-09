بيان شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.



ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأنه من النتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.



وأشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.



أما عن القاهرة الكبرى، فقالت "الأرصاد"، إنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.



وناشد "الهيئة"، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

