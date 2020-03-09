Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيان شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:50 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأنه من النتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

أما عن القاهرة الكبرى، فقالت "الأرصاد"، إنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وناشد "الهيئة"، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر طقس درجات الحرارة اخبار

أخبار تهمك

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ 36 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعة الا ربع

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الأرصاد" تصدر بيانا هاما بشأن سوء الأحوال الجوية

عاجل.. هل تتعرض مصر اليوم لعاصفة رملية شديدة الخطورة؟ "الأرصاد" تجيب

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع المقبل.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status