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بطلها تقنية الفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة الإسماعيلي والجونة

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:46 م
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الاسماعيلي والجونة
الاسماعيلي والجونة
الفجر الرياضي
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انتهت مباراة الإسماعيلي وضيفه الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

 

وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق باتريك كادو للإسماعيلي في الدقيقة 73 ، قبل أن يعادل بواليا النتيجة للجونة في الدقيقة 87 ليهدي فريقه نقطة ثمينة في مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتدخلت تقنية الفيديو لأول مرة في بطولة الدوري لتحرم نادي الجونة من هدف في الدقيقة 16 من بداية اللقاء.

 

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المرتبة التاسعة، في حين وصل الجونة للنقطة 20 في المركز الحادي عشر.

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الكلمات المفتاحية

والجونه الجونة الاسماعيلي والجونه الاسماعيلي

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