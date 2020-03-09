بسبب كورونا.. القصة الكاملة لواقعة التنمر بـ"آسيوي" في مصر (فيديو)

تفاصيل الواقعة



وبين مقطع الفيديو المتداول، الرجل الآسيوي داخل سيارة أجرة، وهو يضع منديلًا على أنفه وفمه، مما تسب في سخرية بعض المارة في الشارع قائلين: "هيجيلك كورونا"، قبل أن يقوم السائق بطرده من السيارة، وحاول الآسيوي الاستعانة بأحد أفراد الأمن على الطريق، قبل أن يسير وسط السيارات في محاولة للعثور على أحد سائقي التكسي ليقوم بنقله إلى وجهته.



غضب على السوشيال ميديا



بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الواقعة، الذين أبدوا استياءًا شديدا وغضب مما فعله بعض الأشخاص، مؤكدين أن الرجل الآسيوي يحمل الجنسية الكورية وليس له علاقة بما يحدث في الصين.



وجاءت إحدى التدوينات: "لا حول ولا قوة الا بالله، مشوفتش اقذر من كده حسبي الله، الراجل ماشي وسط العربيات زي المسعور من أفعالهم".



فيما علقت ناشطة أخرى:"حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد كان سبب لأذية الراجل ده وبهدلته.. انتو إيه خلاص مبقاش عندكم قلب وبقا همكو كله التريقة علشان تضحكلكوا ضحكتين وخلاص عليه العوض".



"كورونا التنمر".. هكذا يمكن أن نصف المشهد الذي رأيناه جميعا في مقطع فيديو يظهر تنمر البعض على شاب آسيوي كان يستقل سيارة أجرة على الطريق الدائري، نتيجة الخوف من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما تعرض له الشاب أثار حالة من الجدل والغضب والصدمة أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في مصر فقط ولكن عالميا، حيث أن هذه التصرفات غير مقبولة، ولا تمثل طبيعة الشعب المصري في تعامله مع الأجانب والجنسيات المختلفة.وقال البعض إنه ليس صينيا ولكنه كوري الجنسية، ولكن هذه ليست الأزمة هنا، فالتنمر على الشاب لمجرد أنه من الصين، وهذه للأسف إحدى النتائج السلبية غير المتوقعة لانتشار فيروس كورونا في العالم، وهي حملات السخرية والعنصرية ضد الآسيويين بشكل عام، والصينيين بشكل خاص، وكأن صاحب الجنسية الصينية أصبح هو الفيروس.