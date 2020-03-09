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محلل إنجليزي: صلاح وماني لا يُحبان بعضهما.. وكليهما يريد اللعب بدون الآخر

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:28 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
علي ماهر حلمي
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فجر المحلل الإنجليزي ‏ريتشارد كيز مفاجأت من العيار الثقيل اليوم الاثنين بشأن علاقة الدولي المصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي.

وقال كيز :"لا تصدقوا ما يقولونه لكم، صلاح وماني لايحبان بعضهما أبداً وكليهما يريد اللعب بدون الآخر، إنهما يكرهان بعضهما، ‏برشلونة سيأتون إلى ماني وهو يريد اللعب هناك ثم صلاح يريد المغادرة إلى ريال مدريد، ‏فوز ليفربول بلقب الدوري الممتاز سيكون بداية المشاكل الحقيقية ‏انصح جماهير ليفربول أن تستمتع باللقب لأن المستقبل القادم سيكون صعباً".

وأضاف ريتشارد :"هندرسون لاعب جيد لكن أنا لن اختاره كلاعب العام ولن اضعه في تشكيلتي، هو ليس نجم ليفربول الأول ‏هندرسون لا يستحق لاعب العام، ولا روبيرتسون ولا ميلنر ولا البقية نجوم الفريق الحقيقيين هم صلاح وماني وفان دايك، جميعهم سيريدون الرحيل، ليفربول سيحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراتين ثم ماذا بعد ذلك المشكلة الحقيقية ستبدأ، سيذهبون بحرب كبيرة للحفاظ على ألقابهم".

يذكر أن نادي ليفربول يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة ويحتاج الي الفوز في مباراتين ليتوج رسميا بالبطولة التي غابت عنه لمدة 30 عاما.

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