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توجيه عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي
الإثنين 09/مارس/2020 - 07:00 م
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أمنية فوزي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عجل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشروع في إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشروع في إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات.
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