Advertisements
Advertisements
Advertisements

توجيه عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عجل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشروع في إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الوزراء السيسي الحكومة

أخبار تهمك

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا برشلونة في الصيف

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حارس إنبي على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعة

بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

منذ أقل من ساعة

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم

عاجل.. السيسي يحضر الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة اليوم

السيسي يستقبل وفدا من برلمان ألمانيا الاتحادية

عاجل.. السيسي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز

عاجل.. السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني على هامش منتدى شباب العالم

عاجل.. "السيسي" يتوجه اليوم إلى مدينة باليرمو الإيطالية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status