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الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة أسوان بتوزيع 16 ألف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة أسوان.

وأكد فؤاد أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأ بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء ، وأن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة) وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التصامن الاجتماعي بالمحافظة وبرعاية المحافظ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.  
وأشار فؤاد إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
الأورمان توزع 16 ألف بطانية على غير القادرين بأسوان
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