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بسبب كورونا.. 'الأعلى للإعلام' يستدعي الممثل القانوني لـ'الأهرام'

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، استدعاء الممثل القانوني لموقع الجمهورية اليوم، للتحقيق فيما نشره الموقع حول نجاح وزارة الصحة في التوصل لعلاج لفيروس كورونا.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لها اليوم؛ للتحقيق في اتهام عدد من الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والخاضعة لسلطة المجلس، بنشر أخبارا كاذبة والترويج للشائعات فيما يتعلق بانتشار فيرس كورونا بمصر.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعها غدًا: لرفع توصيات إلى المجلس في اجتماعه المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لاتخاذ ما يلزم تجاه المواقع والوسائل والصفحات المتهمة بارتكاب مخالفات.
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علاج لفيروس كورونا

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