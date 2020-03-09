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عاجل.. الحكومة تصدر قرارا هاما لحماية المصريين من فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:48 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا مهمًا بشأن تطورات الأوضاع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأعلن "مدبولي"، في بيان صحفي، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، لافتًا إلى تولي الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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