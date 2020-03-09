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مدارس كفرالشيخ تحتفل بيوم الشهيد بعروض عسكرية ورياضية ومسرحيات

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:17 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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احتفلت مدارس كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بيوم الشهيد بفقرات في الإذاعة المدرسية، وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات، كما تناول المعلمون بالحصة الأولى أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، وإعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد، كما شهدت بعض المدارس تكريم أسر الشهداء، وخاصةً في المدارس التي أُطلق عليها أسماء الشهداء تكريمًا لما قدموه لمصر من تضحية.

كما شهدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، احتفالية بيوم الشهيد بالمدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية، بحضور الدكتور سامح الطنوبي، المستشار العسكري، وقيادات المدرسة، وتضمن الإحتفال عروض عسكرية ورياضية وشعر وطني ومسرحية عن الشهيد وعروض للكشافة.

كما ستقيم مديرية التربية والتعليم، احتفالًا بيوم الشهيد، مساء اليوم، وسيكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من أبناء وأسر الشهداء الذين سيتم استقبالهم بالفندق التعليمي بشارع صبري القاضي، حيث يتضمن برنامج الاحتفال العديد من العروض والفعاليات منها "عروض وأوبريت عن الشهداء، ومسرحية كنوز مصر، ومسابقات".

يذكر أن؛ يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، وأعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.
مدارس كفرالشيخ تحتفل بيوم الشهيد بعروض عسكرية ورياضية ومسرحيات
مدارس كفرالشيخ تحتفل بيوم الشهيد بعروض عسكرية ورياضية ومسرحيات
مدارس كفرالشيخ تحتفل بيوم الشهيد بعروض عسكرية ورياضية ومسرحيات
مدارس كفرالشيخ تحتفل بيوم الشهيد بعروض عسكرية ورياضية ومسرحيات
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الكلمات المفتاحية

مصر كفرالشيخ عروض عسكرية اخبار

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