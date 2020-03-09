ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم 9/3/2020 في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز





ليستر سيتي ضد أستون فيلا | يحل فريق أستون فيلا ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الإثنين، على ملعب " كينج باور" معقل الثعالب، في إطار منافسات ختام الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.





موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري

سيتم إقامة مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري

سيتم إذاعة مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2، ويعلق على المباراة محمد بركات.





التشكيل المتوقع لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري





ومن المتوقع أن يبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - جوني إيفانز - تشاجلر سوينوتشو - بن تشلويل.

خط الوسط: ويلفريد نديدي - أيوزي بيريز - دينيس برايت - جيمس ماديسون - هارفي بارنز.

خط الهجوم: جيمي فاردي.



ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: فريدريك جيلبرت - بيورن إنجلز - تايرون مينجيز - مات تارجت.

خط الوسط: دوجلاس لويز - مارفيلوس ناكامبا - كونور هوليهان.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - مبوانا ساماتا - جاك جريليش.





ويحتل أستون فيلا حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.



