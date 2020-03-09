أتليتكو مدريد مهدد بفقدان نجمه أمام ليفربول بدوري أبط\ل أوروبا





أصبح فريق أتليتكو مدريد الإسباني مهدد بفقدان نجم الفريق خلال مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي المقبلة يوم الأربعاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ووفقا لتقارير إسبانية حسب الكوبيه‏، إن ألفارو موراتا مهاجم الفريق الإسباني لم يتدرب مع المجموعة قبل يومين من مواجهه ليفربول، حيث يكتفى بأداء التمارين في الصالة الرياضية فقط.





وكان فريق أتليتكو مدريد قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف على ملعب الواندا متروبوليتانو، واحرز ساؤول لاعب خط الوسط الهدف الوحيد.





يذكر أن ليفربول هو بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية.



