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الرقابة الإدارية تلقى القبض على "جمال الشويخ" عضو مجلس النواب

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:59 م
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جمال الشويخ
جمال الشويخ
عبداللطيف هيبة
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وذلك باستغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧،٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وكانت وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن عضو البرلمان جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جاء ذلك عقب تلقي النائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، في التوسط لصالح جهات أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب جمال الشويخ الرقابة الإدارية

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